Hay consternación en el mundo del espectáculo, luego de que esta tarde se conociera sobre la muerte de Pamela Bach-Hasselhoff, la reconocida actriz que estuvo casada con David Hasselhoff. Cabe resaltar que ambos destacaron en la famosa serie ‘Guardianes de la Bahía’, en la que la mujer representó a Kaye Morgan.

La mujer no solo tuvo carrera en los Estados Unidos, pues su nombre también tuvo eco en Europa. Según TMZ, Bach apareció muerta en su casa, la cual estaba ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los padres de la mujer arribaron a la casa y encontraron el cuerpo sin vida. Versiones preliminares indican que el hecho estaría relacionado con “un disparo autoinflinfido” en la cabeza”. Y es que los familiares de la actriz estaban preocupados, pues desde hace varios días no tenían razón sobre ella.

La mujer de 62 años no dejó ninguna nota de despedida, pues los cuerpos forenses buscaron en toda la casa y no hubo ningún indicio sobre el acto, aunque sí se halló un arma de fuego.

Pamela Bach-Hasselhoff estuvo casada con David Hasselhoff entre 1989 y 2006. El reconocido actor se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) y lamentó lo sucedido, pero les pidió tanto a los seguidores como a la prensa, prudencia y respeto ante el difícil momento que afronta.

Our family is deeply saddened by the recent passing of Pamela Hasselhoff. We are grateful for the outpouring of love and support during this difficult period but kindly request privacy as we grieve and navigate through this challenging time.

— David Hasselhoff (@DavidHasselhoff) March 6, 2025