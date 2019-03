El primero en pasar fue Jefferson, quien al ritmo de ‘Y hubo alguien’, canción que es interpretada por Marc Anthony, cautivó el oído de Andrés Cepeda, que fue el único jurado en hacer girar su silla para así abrir la puerta de su equipo.

Luego, al diamante del programa pasó Yina Paola, hermana del pequeño que ya había sido aceptado en el reality. La niña interpretó el tema ‘Me gustas mucho’, de Juan Gabriel, pero ninguno de los jurados se sintió conmovido con su voz.

Durante su presentación en el reality, se vieron apartes de cómo viven los pequeños y de la forma en la que disfrutan de la música junto a su familia; Jefferson toca la guitarra y Yina la pandereta.

Ante esto, varios usuarios en Twitter lamentaron la decisión de Fanny Lu, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra, reclamaron el hecho de que aceptaran a otros participantes que quizá no tenían talento y se conmovieron con las lágrimas y palabras de la pequeña.

Esta no es la primera vez que los televidentes se muestran molestos por el actuar de los jurados; también refutaron su decisión tomada con una pequeña neoyorquina y un niño que interpretó tema decembrino.

Estos son algunos de los trinos:

Qué fastidio esos de #LaVozKids porque pasan un montón de mocosos que cantan horrible, pero no a la hermanita del niño 😡

Me da una rabia que digan "no nos volteamos pero cantas muy hermoso" por qué carajo entonces no sé voltean? Se cayeron de la cuna #LaVozKids

