La concursante llegó al programa a interpretar el tema ‘How far i’ll go’, de Manuel Miranda, y a pesar de que cantó solo acompañada de su piano no logró convencer a los jurados, que al final se mostraron arrepentidos de no haber hecho girar la silla.

Después de verla, Cepeda, Yatra y Fanny Lu le pidieron que les regalara un poco más de su talento y ella esta vez cantó en español. Interpretó el tema ‘Buscando un final’, de Ilona, y así terminó de hacerlos arrepentir de su decisión.

Esta fue la audición:

A pesar de esto, Hana y su genuina sonrisa lograron cautivar a los televidentes, quienes mostraron su enojo ante la negativa en Twitter. Varias aseguraron que estaban “sordos” y hubo quienes se atrevieron a decir que “los jurados ya están pidiendo cambio”.

Estos son algunos trinos:

Le debiera dar pena a los jurados, por no elegir a este gran talento,#penaajena — Edder John (@edderoman) March 7, 2019

A esos jurados solo les gusta la música popular.

🙄🙄🙄 — Johan Velásquez (@Jobis_V) March 7, 2019

SORDOS!!!! SORDOS!!!! Una pena que No podamos ver un Show diferente. Felicidades a los Padres y a esta Niña, que Talento el que tiene!! — FerneyMLB (@ferneymauriciol) March 7, 2019

Mejor hagan la voz Colombia y le agregan de solo ranchera, vallenato y popular. Para que nadie pierda el tiempo de presentarse con otros generos, total no los van a elegir. Mal, muy Mal, por Cepeda sobre todo, que es el que uno espera que valore el talento. Una pena por Hana. — FerneyMLB (@ferneymauriciol) March 7, 2019

El jurado está sordo — lina numa (@LinaNuma) March 7, 2019

Triste programa, partida de sordos. Niños con talento como Hanna y la dejan ir. Que esperaban escuchar a Madona. — Diego F Alfonso (@diegoap35) March 7, 2019