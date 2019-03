El menor cantó ‘El papelito blanco’, interpretada por Rodolfo Aicardi, un artista por el que Alirio siente gran admiración:

“A mí me apasiona la música de Rodolfo Aicardi, a mí me encanta porque es una música que nos pone a gozar en cualquier época del año y nos hace vivir esos momentos de alegría, de fascinación; esa música pone a bailar hasta a un perro”.

El niño, que contó que le gustaba “miquiar” y usar corbatas, no fue escogido por ningún miembro del jurado, lo que dejó decepcionados a los seguidores del programa. Ellos aseguraron que Alirio debió haber pasado porque era un “gran artista”.

Asimismo, recordaron que no es la primera vez que se sienten tumbados con la decisión de los jurados, pues la semana pasada también dejaron por fuera a Hana, una neoyorquina que interpretó ‘How far I’ll go’, de Manuel Miranda.

A continuación puedes ver la audición del pequeño Alirio y, en seguida, algunos comentarios que los internautas dejaron para manifestar su decepción:

#LaVozKids me ofende que haya pasado millan el gigante con esa voz tan fastidiosa y no el niño de las corbatas pic.twitter.com/lqgmEAHwBW

Como no canto regeeton o alguna vaina en inglés no paso….de los pocos niños que demuestran que no todo esta perdido en la música…

— Adriana Murillo (@AdriMurilloM) 12 de marzo de 2019