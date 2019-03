La pequeña cantante aseguró que ella empezó a cantar desde que estaba en la barriga de su mamá. Además, que no solo tiene talento para cantar sino que actúa y hasta tiene un show de títeres.

‘¿Qué precio tiene el cielo?’, fue el tema escogido por Valentina para hacer su audición y gracias a su indiscutible talento logró que Fanny Lu y Sebastián Yatra hicieran girar su silla. Al final escogió el equipo de la cantante.

Pese a su forma de cantar, varios tuiteros manifestaron su descontento con su actitud y hasta dijeron que los llevó a la desesperación y que el programa le dedicó demasiado tiempo a su presentación.

Este es el video de la audición:

Estos son algunos de los trinos:

Esa niña con Fanny la va a re estresar jajaja. No se quien a quien pero bueno #LaVozKids

#LaVozKids que desesperante esa niña #Valentina tuvimos que cambiar el canal porque ya no la soportábamos!! Sabe muchas cosas, pero le falta bastante humildad 😅🤮

#LaVozKids yo creo que Andrés pensó…. Menos mal no me giré… Me salve de ésto.

— A. Supla. 👨‍⚕️ (@ElDactarrr) March 16, 2019