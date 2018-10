Según comentó el influenciador digital en su último video, los cambios de la plataforma han provocado que, ni siquiera el 20 % de sus 2’069.500 suscriptores, reciban notificaciones de un nuevo video.

A eso, se le suma que “este canal me ha dejado de dar inspiración”, pese a que fue ese medio el que lo llevo a ser una de las celebridades digitales más reconocidas de Colombia y Latinoamérica, e incluso a debutar como actor; actualmente en la serie Once de Disney Channel.

No obstante, Patiño se despidió de sus seguidores de PaisaVlogs, pero aseguró que continuará como ‘youtuber’, está vez como Daniel Patiño.

“He tomado la decisión, hace un par de semanas, y quiero cerrar este ciclo de una buena manera. No voy a cerrar el canal, no voy a eliminar videos pero si le voy a dar una pausa a PaisaVlogs. No quiero dejar de hacer videos nunca en la vida (…), es algo que siempre he disfrutado mucho. Por eso decidí crear un nuevo canal donde quiero empezar de cero, retomar la inspiración y al cual se suscriban personas que en serio quieren ver mi contenido. Quiero empezar a ser Daniel Patiño”, confesó la celebridad digital.