Este es un video que le envié a mi mamá después de haber vivido uno de los momentos más grandes de mi vida. Nunca había sentido mis palabras tan cerca a las de él y en mi viaje por Israel, no podía irme sin agradecerle por darme las herramientas para cumplir mis sueños, él y sólo él sabe cuánto ha tenido que pasar para estar aquí y cuánto hace falta. Les comparto este video desde lo más profundo de mi intimidad, recordando sin duda uno de los días más felices de mi vida. Es increíble el poder y la magia que tiene Dios. Si quieren ver toda mi experiencia en Israel de principio a fin, acabo de subir un video a mi canal de YouTube hablando de este y otros momentos también inolvidables, espero les guste y lo disfruten tanto como yo! Los amo.