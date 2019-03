En entrevista con la revista Cromos, Linero aseguró que la muerte es “trascender a una dimensión que no imaginamos, es un salto cualitativo. Es un estado diferente a todo lo que nos hemos imaginado”.

En la misma conversación en la que se refirió a las drogas y la comunidad LGBT, el padre añadió que la muerte “siempre va a ser una experiencia de paz, de reinicio. ¿Si me preguntas cómo es? La verdad, no sé, no creo en ninguna de las experiencias de la gente que han vuelto, porque morir es precisamente no regresar”.

Y sobre la idea del paraíso, Linero cree que simplemente es un lugar “donde está la gente que amamos” y da a entender que es acá, en la Tierra y en vida: “Hoy mi plan es estar en Bogotá. Aquí tengo mi trabajo, me iré a vivir en el mar cuando corresponda, en diez años quiero estar en el Caribe”.