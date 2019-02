View this post on Instagram

@plinero se enfrentó a su pasado para asumir el reto de experimentar la vida como un laico. Duró cuatro años masticando la decisión, que hoy produce malestar en un sector de la Iglesia católica. Y, a pesar de las críticas recibidas, se siente protegido por sus ganas de enamorarse y por el grueso de la comunidad, que confía en su mensaje sincero y respetuoso, lleno de enseñanzas, en un país con dos extremos muy definidos. . . . Consigue nuestra nueva edición en el punto de venta más cercano. Foto por @davidmschwarz