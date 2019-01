Las descripciones del cura sobre la mujer que quisiera tener a su lado no fueron físicas.

“Es una mujer que me gusta y me emociona. Puede ser de fe o atea. Tiene que ser inteligente, creativa, capaz de desafiar, de romper esquemas, arriesgada. Alguien que entienda como una partner, una socia, que me aporte, me consienta, me cuide y me deje ser”, dijo Linero al medio.

En la conversación, el padre también reveló si desea casarse y tener hijos. Sobre el matrimonio dijo, según la publicación: “Seguramente voy a tener una pareja, a vivir con una mujer. Celebraré el sacramento del matrimonio, estoy abierto a eso. No se extrañen, ni se escandalicen. Si a ti te dicen mañana: ‘’Alberto está ennoviado’, no será una tragedia”.

El artículo continúa abajo

Respecto al tema de los herederos, añadió: “¿Hijos? Nunca lo pensé, ya mis compañeros de bachillerato tienen nietos. No sé, pero tampoco cierro las puertas”.

Los rumores que han surgido tras su retiro del sacerdocio, como cuando lo involucraron con la mujer de un amigo solo por un video en el que salía bailando con ella; y las cosas que lamenta de su paso como líder de la Iglesia, por ejemplo el haber sido tan “sumiso y obediente”, fueron otros de los temas de la entrevista, que puede leerse completa en la reciente edición impresa de la revista.