Aunque no aclaró si es cierto que lo tienen vetado, Gregorio aprovechó la ocasión para exponer su opinión sobre la situación actual de RCN, no sin antes reconocer que “nos dio muchas cosas, me dio varias novelas”.

“Pero un canal cuando es soberbio y se convierte más en una cosa más de seguridad que en un canal, y todos son jefes, entonces la soberbia… Y falta de objetividad, yo creo que al canal RCN le faltó objetividad en muchas cosas, y tomó partido, una posición política también, entonces yo creo que la gente no es pendeja, y se dio cuenta”, añadió el actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’.

En sus declaraciones, Gregorio le echó flores al Canal 1 por su “independencia”, aunque también cabe resaltar que esa es la nueva casa de la serie en la que actúa: “es uno de los canales más objetivos que hay”.