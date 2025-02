Por: LA PATRIA

Pablo Arango Robledo reafirmó su compromiso con su autenticidad, expresando que no está dispuesto a ocultar su orientación sexual, y su sueño de ser papá con su pareja Gabriel Carvajal Estrada.

Arango Robledo recordó que el terremoto de Armenia en 1999 lo marcó a los 9 años y lo motivó a ser periodista. En su casa improvisó un set y empezó a transmitir como un presentador de noticias.

“Recuerdo que mi mamá se atraviesa en ese momento y yo me pongo un poquito serio y le digo: ‘mami, porfa, no te atravieses que estoy al aire con los televidentes’. Estaba transmitiendo en ese momento lo que pasaba con el terremoto de Armenia y desde ese entonces supe que lo mío era contar noticias, transmitir noticias y simplemente ser presentador, pero más allá de eso, ser periodista”, dijo en el programa.

En el 2013 se graduó en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales, luego se mudó a Bogotá. Trabajó en Noticias City TV y ganó un premio Simón Bolívar.

“Creo que los periodistas no trabajamos para los premios, pero sí es un bálsamo y es una alegría muy grande, que el trabajo de uno que es tan fuerte, que es tan duro, que es tan arduo en las calles, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo lo que esté pasando, que llegue ese premio es como decir vamos por buen camino, estamos haciendo un buen trabajo”, expresó en la entrevista de La Red.

El manizaleño cumple cuatro años a Noticias Caracol, comenzó como periodista judicial y ahora es presentador de Noticias Caracol En Vivo; además en el 2024 obtuvo el título de abogado en la Universidad Gran Colombia.

En el programa de ‘La red’ recordaron las críticas que ha enfrentado por su tono de voz y su orientación sexual.

“Muy diferente si recibo un comentario donde me hacen una crítica constructiva, ‘oye me gustaría que mejoraras en esto’ o ‘podrías trabajar en esto’, pero cuando es algo destructivo, cuando simplemente se fijan o en la orientación sexual o en la forma como uno presenta. Hablando, por ejemplo, de ademanes, creo que ahí ya la cosa no tiene sustento y simplemente lo dejo pasar y no lo tomo personal”, afirmó el periodista.

A principios de este 2025, Pablo Arango Robledo protagonizó varios titulares al hacer pública su relación con Gabriel Carvajal Estrada, un contador especialista en temas tributarios, quien es consciente de que su novio es una figura pública; por eso lo ha ayudado a enfrentar las adversidades y juntos han aprendido a mantener su relación a pesar de los prejuicios.

“Como por tantos años tuve que esconder mi sexualidad, durante tantos años tuve que ser lo que no era. Hoy en día no estoy dispuesto a ocultarlo. Es decir, hoy en día puede que tenga cierto o no reconocimiento, pero no estoy dispuesto a esconder lo que soy. Porque eso no me hace menos persona, eso no me hace un mal profesional. Eso es algo muy íntimo, eso es algo de mi vida. Simplemente que si se da a conocer o los medios de comunicación se interesan por contarlo, pues no lo puedo detener, no lo puedo retener. Tengo una relación, es bonita, la disfruto, la respeto y no tengo por qué ocultarla”, afirmó el presentador en La Red.

En la entrevista, Arango Robledo también expresó su deseo de formar una familia y comenzar una nueva etapa en su vida.

“Sé que es difícil entender que uno quiera consolidar un hogar con una persona de su mismo sexo, pero ese es el gusto, eso es con lo que nacimos. Entonces sí quisiera consolidar un hogar, quisiera seguir creciendo personalmente en esa familia, seguirla alimentando con mucho respeto, con mi perrito, con mi novio, con mi familia. Seguir digamos como construyendo una vida lejos de mi familia que está en Manizales, pero haciendo una propia, aquí en Bogotá. Ese es mi más grande sueño.

A la pregunta de ¿ser papá? Esto respondió: “No lo descarto, me encantaría. Por adopción, claramente”.

Agregó que quise continuar contando historias en el Canal Caracol, seguir creciendo en la presentación. “Todavía entro a Noticias Caracol y veo el logo, veo la entrada de noticias y yo todavía tengo que despertarme de un sueño que estoy viviendo. Y no quisiera, quisiera seguirlo viviendo, quisiera seguir creciendo en este canal”, apuntó.

Los presentadores de La Red destacaron la experiencia y la disciplina del manizaleño para lograr sus sueños.

“Él es una persona con una profesión que la está llevando de una manera tan rigurosa, que tiene redes sociales igual que usted las tiene. Entonces, ¿por qué la gente siente ese derecho de metérsela en la vida personal?”, dijo Mary Mendez.

