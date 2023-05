Hace unos días, el comunicador compartió en sus redes sociales un mensaje que le llegó por parte de una seguidora, quien le hizo duros señalamientos por la forma de presentar sus informes.

En el escrito, la mujer se refería a él por medio de mensajes despectivos asegurando que no iba a llegar a ser “de los más de Caracol” en caso de que siguiera con su estilo.

Qué le respondió Pablo Arango, de Noticias Caracol, a la mujer

Aunque en su momento Arango compartió una reflexión en su cuenta de Twitter, este martes dio más detalles de lo sucedido.

“Recibí un mensaje ofensivo, de una mujer además, que [decía] que si yo no manejaba mis ademanes y si no dejaba de ser amanerado en redes sociales y en televisión cuando presento, no iba a llegar a ser el más en Noticias Caracol”, narró inicialmente en el programa ‘Lo sé todo’.

El reportero, que recientemente dejó de cubrir orden público en Bogotá para convertirse en el presentador del espacio ‘Noticias Caracol ahora’, le envió un mensaje a la usuaria y aseguró que no siente vergüenza por lo que es como persona y profesional.

“No somos más ni menos por nuestra orientación sexual. De 100 comentarios que recibo, 98 son positivos y 2 podrían ser de esos que ofenden un poquito. Así haya recibido uno o dos, yo quería sentar esa posición y dejar claro que nada nos define en nuestra orientación sexual como profesionales. Al contrario, eso nos debe hacer muchísimo más fuertes”, agregó en el programa del Canal Uno.

Pablo Arango Robledo aseguró estar contento por el momento que está viviendo en su carrera profesional, ya que se ha ganado un lugar importante en el informativo.

“He luchado muchísimo, he trabajado mucho por estar donde estoy en este momento. Me nombraron presentador de las plataformas digitales y ha sido a pulso, basado en los sueños y ahí estoy feliz de representar a la comunidad LGTBI en la presentación de noticias dándolo todo. No lo quiero ocultar, quiero sentirme orgulloso de lo que soy”, concluyó el periodista.