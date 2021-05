“¿Te has hecho la bichectomía?”, le escribió un seguidor a la artista, que es novia del actor Julián Román, y ella lo primero que respondió en una historia de Instagram fue: “Esta pregunta me la hacen mucho”.

(Vea también: Estrellas de ‘Pa’ quererte’ con parejas o ex famosos; y de ñapa, la que rechazó a Cristiano Ronaldo)

Luego, la famosa ya contestó que no había recurrido a esa cirugía y explicó la razón por la que cree que algunos le ven diferente su rostro y piensan que sí se operó.

“Yo creo que se llama paso del tiempo, porque, claro, yo era más cachetoncita y con el tiempo me he ido poniendo como [hace gesto en el que se le reducen los cachetes]. Pero, pues, no, siempre he sido así, pomuloncita… No es que me quité nada”, dijo Juliette Pardau.