Antonio Sagardía, defensor de Ozuna y exsecretario de Justicia de Puerto Rico, rechazó que a su cliente lo involucren con dicho homicidio y expresó que no existen motivos, en una entrevista con Primera Hora.

“Ozuna no tiene nada que ver con esa muerte. Lo único que tiene que ver Ozuna es que la persona (Fret) lo extorsionó y la Policía tiene la información”, dijo el jurista, citó el portal.

Ahí, Sagardía también explicó cómo empezó toda la polémica entre su defendido y el muerto. La historia se remonta a 2017 cuando Fret, presuntamente, extorsionó a Ozuna con un video íntimo de cuando tenía 16 años, pero que no era de una relación homosexual, pues aparecía solo, aclaró el abogado, publicó el medio.

El artículo continúa abajo

Ozuna le habría alcanzado a pagar a Fret 50 mil dólares, antes de denunciar el caso ante el FBI. No obstante, todo habría quedado ahí porque el cantante no quería que se filtrara la grabación ni afectar “la integridad de su familia”, de acuerdo con el abogado.

Ahora la extorsión podría ser una prueba en contra de Ozuna, que está dispuesto a asistir a las citaciones que le haga la justicia porque dice ser inocente, aunque todavía ni él ni otros artistas con los que Fret habría tenido problemas van a ser llamados a indagatorias, aseveró a Primera Hora el teniente coronel Rolando Trinidad, que está a cargo de la unidad investigativa que lleva el caso.

“Para mí es un asunto que no tiene importancia (el contenido del video). La investigación no es de un vídeo, es de un asesinato […] Me habían comentado que él [Fret] estaba haciendo lo mismo con otros artistas, amenazándolos. Esa es la información que hay”, agregó el abogado de Ozuna.