El ‘Desafío, The Box’ en las dos temporadas que se han transmitido en 2021 y 2022, se ha convertido en un formato que ha ganado cientos de fans. Próximamente, el Canal Caracol estrenará una nueva edición del reality con nuevos competidores y varias novedades.

Precisamente, con la llegada de una nueva entrega del ‘reality’, en ‘Día a día’ este 17 de marzo, estuvieron presentes cinco de los participantes del año pasado y hablaron un poco de lo que ha sido su vida desde que salieron de la competencia.

(Vea también: Quién fue el primer expulsado del ‘Desafío’ en 18 años y los otros que hicieron trampa)

Los que hicieron su aparición de nuevo en la pantallas del canal fueron Moises, quien hizo parte del equipo Beta; Maleja, excapitana del equipo Gamma; Karina, que lideró el equipo Beta y luego pasó a Alpha; Stephanie, que hizo parte de Omega así como Ossa, quien es recordado por su cuestionable salida del programa.

Aquí el video del reencuentro de los exparticipantes:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv)

Qué ha pasado con Ossa desde que lo expulsaron del ‘Desafío’

Aunque Andrés Ossa Villegas, nombre completo del excompetidor, era uno de los más fuertes de su equipo, su salida fue bastante particular ya que fue expulsado por hacer trampa a las reglas.

La falta que cometió el paisa fue guardar proteína para consumirla en los días en los que su equipo se quedaba sin comida y al parecer, él creía que nunca se daría cuenta pues lo hizo en varias ocasiones.

Lee También

El día de su expulsión lo último que dijo fue que lamentaba lo ocurrido, pero tenía hambre.

“Es una situación muy compleja, aguantar hambre, estar bajo presión, no tomé las decisiones adecuadas en el momento que tenía que hacerlo, me dejé llevar… Al ver que no habían sacado ciertos implementos de la casa pues pensé que era una oportunidad… me voy muy triste, no era la forma en la que quería salir del ‘Desafío’, me disculpan esto, no siento que esto me defina como persona”, declaró en el capítulo en el que fue eliminado.

(Vea también: ‘Desafío’ ahora tendrá ‘playa baja’ y participantes deberán pagar para no sufrirla)

Luego de su salida, en Internet las burlas y las críticas no se hicieron esperar, pero con el paso del tiempo su vida siguió y su participación en el ‘Desafío’ le abrió las puertas a muchas oportunidades, pues en el actualidad es presentador de Teleantioquia en el programa ‘La región se siente’, tal como se ve en el siguiente video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OSSA Villegas (@ossavillegas)

Además, en sus redes sociales también ha logrado obtener trabajo, ya que gracias a sus más de 140 mil seguidores, se ha convertido en un ‘influencer’ pautando con varias marcas y presentando eventos de otras.