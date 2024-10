Parece que algunos presentadores están llegando a su límite de trabajo y el cuerpo les está cobrando las arduas horas laborales que suelen tomar cuando están en varios proyectos al mismo tiempo.

(Vea también: Viena Ruiz se disfrazó de la Chilindrina en programa en vivo y desató risas por disfraz)

Ana Karina Soto entró a urgencias obligada por su esposo, debido al nivel de carga laboral que tenía, pues según contó, llevaba varios días sin poder tomar un descanso merecido.

Lo cierto es que ahora es Orlando Liñán quien tendrá que ausentarse durante algunos días durante el programa matutino de RCN por su presión arterial:

“Ayer por la noche se me subió mucho la presión arterial, hoy todavía la tengo arriba. Ay, mucho dolor de cabeza. Me incapacitaron. Me mandaron a la casa a descansar. Gracias a todos los que han estado pendientes y me recomendaron jugo de maracuyá para esto. Todo lo natural para mí es bueno, para lo que soy malo es para las pastillas”.

(Vea también: Orlando Liñán tendría millonaria deuda y serios líos legales en Valledupar)

Además de eso, compartió la llamada que le hizo su hijo, quien le reclamó muy molesto por no haberse hecho los exámenes pertinentes y estar al pendiente de su salud.

Lo cierto es que por ahora ‘Buen día, Colombia’ tendrá que continuar su programación sin dos de sus presentadores, pues lo más importante es que el canal cuide la salud física de sus trabajadores

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.