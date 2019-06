green

En la emisión en vivo del programa de Canal 1 de este viernes 7 de junio, el padre ‘Chucho’ fue uno de los invitados para recordar a Jota Mario Valencia, en el especial que ‘Lo sé todo’ le hizo.

Hacia el final de su paso por el estudio, Ariel Osorio le pidió que hiciera una oración para despedir a Jota Mario, solicitud que aceptó el cura.

Visiblemente conmovido (alcanzó a derramar una lágrima), el padre ‘Chucho’ pronunció las siguientes palabras, que se pueden escuchar también en el video que aparece al final de esta nota:

“Dios. Te doy gracias por este ser maravilloso que pusiste en nuestro camino. Gracias, porque en él trajiste sonrisas a nuestro corazón. Jota, te felicito. Y hoy los ángeles te reciben, gran maestro. Nos dejas las lecciones más bellas. No tengo cómo agradecer al cielo por tu vida. Espero que a donde has llegado, un día nos podamos volver a encontrar y abrazar esa alma tan maravillosa que Dios colocó en mi vida. Señor, gracias, y los ángeles reciban, y nuestra madre del cielo, la virgencita, reciban a este hijo que amó, que te amó Dios con toda el alma. Da paz, esa paz que tiene Jota, dásela a su mamita, sus hermanas y hermanos, a María José, a Simón, a Gineth, a Álvaro, a Fanny, a toda la familia. Que Dios los colme de la paz que tiene Jota en el cielo. Y que la muerte de Jota nos deje una lección a los colombianos de bendición, de ternura y de llevar una sonrisa, no llevar amargura a nosotros”.

El padre ‘Chucho’ trabajó en ‘Muy buenos días’ durante casi 6 años, tiempo en el que consolidó una gran amistad con Jota Mario Valencia. De hecho, como contó en ‘Lo sé todo’, fue el presentador el que lo bautizó como padre ‘Chucho’, pues su nombre real es Hernán Orjuela.