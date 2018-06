El famoso papel que hizo en la serie ‘Padres e hijos’ está fijado en la mente de los colombianos, que demostraron durante el estreno del reality de cocina que no la olvidan y siempre será un buen material para hacer graciosos comentarios.

“No quiero sonar tan modesta, pero no hay persona que no conozca ‘Padres e Hijos’, o sea, Daniela es un ícono y a mí eso me hace muy feliz. Qué rico haber llevado mensajes, cosas desafortunadas”, le dijo a Superlike, sección de la página web de RCN.

Más adelante, Ana Victoria reconoció que no solo en redes sociales la llaman como su papel en la ficción: “Acá [en ‘MasterChef’] me han dicho Dani para darme alguna indicación. No me molesta, es un personaje que me va a acompañar el resto de mi vida”.

Y para finalizar, la participante del reality aseguró que después de haber concentrado sus energías en la organización de su matrimonio, que celebró en agosto del año pasado y ha sido el único que ha tenido a diferencia de Daniela Franco, ahora está lista para buscar nuevas oportunidades en la actuación: “La tele me encanta, me hace feliz actuar y Dios sabe cómo hace sus cosas y donde te pone […] este año voy con las pilas puestas”.