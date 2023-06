En una entrevista con Víctor Sánchez Rincones, el cantautor vallenato Omar Geles, quien hace poco contó que una mujer le fue infiel en repetidas ocasiones, reveló cuánto le cobra a un cantante ‘no reconocido’ por una canción inédita. La cifra dijo que ascendía a $ 60 millones, y entrega la canción ya producida.

“Eso lo comencé a hacer de un tiempo para acá. Yo cobro $ 60 millones por una canción que sale producida”, sin embargo, aclaró que debido a sus múltiples ocupaciones no ha podido entregar canciones a todos los artistas que le han tocado las puertas.

“Tengo como 500 canciones inéditas pero hay unas que están hechas hace tiempo y me toca hacerles renovación. Hay momentos en los que no tengo cómo resolverle una canción rápida a muchas personas porque no tengo tanto tiempo”, mencionó el cantante que reveló en una entrevista un detalle de su intimidad con cifra incluida.

Asimismo, agregó que los nuevos cantantes lo buscan porque su nombre garantiza ‘éxito’.

Algunas de las canciones más sonadas de juglar son: ‘Una hoja en blanco’, ‘Los caminos de la vida’, ‘Novios cruzados’, y ‘Recuerdos de un amor’.