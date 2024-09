El programa llega a su etapa final y la producción ya anunció el comienzo de las votaciones. Sin embargo, Óscar Muñoz (‘Olímpico’), reciente eliminado y uno de los ganadores de una edición anterior, busca pasar la página luego de su salida.

De esta manera, junto a Karen Candia, quien fue la persona que lo convocó para que fuera parte de una fase inédita en el ‘reality’, protagonizó un video en el que se atrevió a desfilar.

Candia retó al medallista a grabar un video donde saliera modelando y le enseñó las poses que tenía que hacer. Esto ocasionó las reacciones de los internautas que consideraban que los dos eran candidatos a quedarse con el primer lugar.

“Los campeones. Mucho éxito en su nuevo proyecto, muy elegantes los dos. El mundo de Dios es perfecto”, indicó una usuaria de Instagram.

¿Cómo reaccionaron las seguidoras del ‘Desafío’ al desfile de ‘Olímpico’?

En los comentarios de la publicación, compartida por la cuenta oficial del Desafío 2024, las fans de Muñoz no se aguantaron las ganas de elogiarlo.

“Hermoso ‘Olímpico’ me encanta ese personaje” y “por favor no me hagas caer en la tentación. Es que tú eres bello”, indicaron algunas seguidoras.

¿Quiénes recibieron chaleco de sentencia en el capítulo 106 del ‘Desafío’ 2024?

En el episodio del 16 de septiembre, los perdedores de la prueba de sentencia premio y castigo fueron los del equipo ‘Pibe’, por lo que el conjunto azul decidió sentenciar al duelo a muerte a Jerry y Karoline.

