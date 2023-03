La barranquillera se encuentra a la espera de su primer hijo con el diputado del departamento de Atlántico, Nicolás Petro, político investigado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción a espaldas de su padre, Gustavo Petro.

En la tarde del lunes 6 de marzo la abogada barranquillera publicó la primera fotografía de su barriga de embarazada, una instantánea donde se evidencia la hinchazón de su abdomen producto de su estado de gestación.

Cabe mencionar que hace un par de días, Nicolás Petro había confirmado los rumores de que la mujer con la que ahora comparte su vida, luego de su ruptura con Days Vásquez, está en cinta.

Justamente sobre la pasada relación de Days Vásquez y el hijo de Gustavo Petro, la madre de la exesposa de Nicolás Petro, joven que hizo público en Semana el escándalo mediático que hoy investiga minuciosamente el ente acusador, se refirió en una explosiva entrevista donde aseguró que Ojeda había tenido un romance con un reconocido abogado colombiano.

Sin embargo, a través de un comunicado colgado en el Twitter de Days Vásquez, la mujer (Lizeth Castro) se retractó de su revelación.

Contrario a esa versión, lo que sí es cierto es que Laura Ojeda tiene un pasado sentimental con un actor barranquillero, el cual conoció en un famoso ‘reality’.

Quién es la expareja de la novia de Nicolás Petro

Jonathan Fierro es el joven fisicoculturista que fue pareja sentimental de la abogada Laura Ojeda, actual novia del hijo del presidente.

Se conocieron en 2017 en el ‘reality’ del canal RCN ‘Protagonistas’, un programa que buscaba el talento actoral de jóvenes colombianos sin experiencia en la pantalla chica.

Fierro y Ojeda se enamoraron durante las grabaciones del concurso en donde finalmente resultó ganador el fisicoculturista atlanticense.

Al parecer, la relación entre los barranquilleros comenzó a marchar bien hasta que en 2019 llegó a su fin.

“Él empezó a cambiar. Me lanzaba palabras ofensivas y me maltrataba psicológicamente, pero me decía que iba a cambiar y yo le creía intentando que las cosas se arreglaran. […]. Yo le había pedido que paráramos[…]”, contó Ojeda a El Heraldo.

Incluso, el portal señala que Laura Ojeda, que es abogada de profesión, llegó a instancias legales con Fierro, ya que ambos se denunciaron “por lesiones personales agravadas”.

Posteriormente, el actor se defendió de las acusaciones de Laura Ojeda y mostró supuestas evidencias en su favor sobre el altercado protagonizado en un gimnasio de Barranquilla.