En un audio filtrado a periodistas, Samuel Santander Lópesierra, condenado narcotraficante conocido como Hombre Marlboro, se desmarcó del escándalo que lo señala de haber entregado dinero al hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos.

Aunque en la grabación no se refiere directamente a los presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial, de los que ha hablado la exesposa de Petro Burgos, Days Vásquez, el hombre sí asegura que no tiene ninguna cercanía con el primer mandatario.

“Estos periodistas son unos terroristas, el 95% de la votación que tiene el presidente no lo conocen, yo jamás he hablado con él, yo estoy dentro de ese 95% de personas que votamos por convicción, porque creemos en el proyecto político, yo jamás he tenido ningún acercamiento con nuestro candidato”, dice Samuel Santander Lópesierra en el audio revelado por RCN Radio. Se trata de la primera postura que se conoce de este hombre, que además está aspirando a la Alcaldía de Maicao (La Guajira) para las próximas elecciones.