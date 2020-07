green

La pareja del humorista de ‘Sábados felices’ recordó que la fecha de su posible parto era este 16 de julio, pero el pequeño se adelantó varias semanas y falleció.

“Naciste dos meses antes y te me fuiste al cielo. A veces hablaba con Dios todas las noches en silencio, tenía tantas preguntas del porqué de tu partida tan pronta. Pero con el pasar de los días quizás entienda muchas cosas; todo pasa por alguna razón, aunque sea difícil de entenderlo”, dice parte de su mensaje.

Asimismo, la pareja de ‘Boyacomán’ —que hace poco reveló la extraña razón por la que murió su hijo— expresó que, aunque le duele, sabe que su pequeño “príncipe azul” está en el cielo y desde allí la ayudará a encontrar paz, pues es su “ángel”, “guía” e “inspiración”.

“Quizás no era el momento, quizás no hacías parte de este mundo, estabas para algo más grande, más bonito, para otro mundo en donde no existe ningún sufrimiento. […] En donde vas a estar en plena paz y vas a dárnosla a nosotros siempre, donde vas a cuidarnos y a ayudarnos a superar cualquier adversidad”, relató Eliana Alzate.

A continuación, la sentida publicación de la novia de ‘Boyacomán’, que culmina con unas frases en las que ella le dice a su hijo que fue a verlo a su tumba esta semana para sentirlo más cerca, expresarle su cariño, decirle la falta que le hace, pero sobre todo para agradecerle por hacerla “una mujer más fuerte” y enseñarle a “valorar más” a la gente que la rodea.