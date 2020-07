View this post on Instagram

#Orgullo . Hace un año, tomé la decisión de dejar las ataduras. Me propuse ser una persona libre que quiera amar sin prejuicios. Al fin y al cabo, todxs merecemos ser felices en la vida. Sabía que habrían tanto personas que se iban a alejar como personas que me apoyarían. Pero no me importó. Me lancé al vacío. . Tras haberse cumplido un año, agradezco profundamente a las personas que han estado conmigo, a las personas que he conocido y las personas que se han marchado. He aprendido de ellas, así sea duramente, y vivido las experiencias que me hacen una persona única. . Ahora me encuentro en un momento donde estoy tratando de dejar los miedos y penas, donde estoy forjando mi camino, donde estoy perfeccionando las cosas que necesiten mejorar, donde cada día me acepte más y, donde, pueda decirle al mundo: «¡Carajo, estoy orgulloso de mí, de mis logros!». . Por último, querría apuntar que cada día debemos ser mejores personas. Que lo peor que podemos hacer es compararnos con otros. Que cada unx es único y especial. Que nunca dejemos que otros traten de controlar nuestra vida. Y que reconozcamos nuestros logros y debilidades. Seamos orgullosos y felices 🌈✨ . Con cariño, Nelson. . . 📸: @alejomediapro Editado por: @anaamaria99