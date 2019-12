View this post on Instagram

#Chao2019 Hace 34 años Don Humberto y Margarita fueron pareja. Un amor de adolescencia que se reencontró en una situación insólita. Don Humberto llevaba tres años viudo y no creía que se volvería a enamorar. Es que el común de la gente piensa que una persona de más de 60 o 70 años no se puede volver a enamorar, pero este es un vivo ejemplo de que sí. . . . . . . . . . #HumbertoDorado #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed