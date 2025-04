Fue una noche complicada para los participantes, donde casi todos eran candidatos para ir a noche de eliminación en ‘Yo me llamo’. Para sorpresa del público, ni el doble de Martín Elías se salvó de que dar en la cuerda floja en el capítulo 57.

Qué pasó en el capítulo 57 de Yo me llamo 2025

El primero en salir fue José Luis Perales con ‘Morir de amor’ y derritió a Amparo Grisales. “Me traes unos recuerdos muy bonitos, me encanta”, dijo la ‘Diva, luego de la presentación.

Luego, Ángela Aguilar sorprendió con un atuendo diferente. Sin embargo, ella misma fue consciente de un error en su interpretación. El jurado le recalcó que no apretara tanto los agudos y mejorara los finales.

Por su parte, Eduin Caz le apostó a dibujarse los tatuajes del artista original y salió a cantar ‘Se fue la pantera’ con toda la actitud y hasta erizó a la ‘Diva’. Además, su nuevo aspecto no pasó desapercibido.

Asimismo, sorprendió a la actriz con un detalle que la emocionó y terminó abrazándola. Hasta Rey elogió al imitador por su puesta en escena y su potente voz.

Dean Martin con su toque actoral sosteniendo una copa y haciendo lo que sabe hacer. Sin embargo, le cuestionaron la colocación de la voz. “Comenzó sin estar tan grave y engolada”.

En seguida, llegó el momento más esperado por muchos televidentes con la entrada de Martín Elías. Con ‘La eléctrica’ buscó emocionar al público y al jurado. Pero pasó todo lo contrario y Amparo le recalcó que no estudió. “Se nota que no estudiaste. No te vas a poner a llorar, cuidadito“, así lo regañó la diva.

El concursante tomó con humildad las apreciaciones, pero la tensión se trasladó a una discusión entre Cesar Escola y Grisales, quien se molestó porque el argentino la interrumpió.

Luego Paquita, la del barrio, salió con ‘Hombres malvados’. Aunque el público la ovacionó, Amparo la bajó de la nube y hasta le dijo que era la “presentación más floja”.

Ni Pitbull pudo satisfacer del todo a sus evaluadores, pese a sorprender al ir acompañado de Cata Castaño, finalista de ‘A otro Nivel’. Con ‘No lo trates’, hizo que Amparo lo defendiera de las críticas de Escola y Rey.

Luis Alfonso le apostó a ‘La venia bendita’ y Amparo le quiso bajar los sumos; le marcó algunos “desafines”. Fue otro que salió regañado porque dijo que lo había hecho bien. Sus declaraciones tornaron tenso el ambiente. “Él tiene la razón yo no”, indicó la actriz.

Para completar la rebelión de imitadores, Gloria Trevi se enfrentó a Grisales por sus fuertes críticas. “Gritaste horrible”, le dijo Amparo, pero la participante no se aguantó y le respondió. “Ella también grita”.

A la actriz también le pareció “burda” su presentación y al final la participante calmó los ánimos. “Los quiero mucho y respeto mucho sus opiniones”, indicó la imitadora, pero al llegar al camerino expresó: “Me mataron”.

Óscar de León fue otro que mostró falencias en el escenario y el primero en criticarlo fue Rey Ruiz. “No se me parece, siento el color diferente, la interpretación diferente” dijo el salsero.

Luego Raphael tuvo un cambio de ‘look’ y cantó el tema ‘Ave María’. Aunque se destacó, le marcaron algunos errores. “Sigues mirando con los ojos en el piso, su mirada es fija y me faltó un golpe glótico”, afirmó Grisales. Él también le respondió, pero educadamente, a la jurado y manifestó el porqué de su interpretación.

Quiénes fueron sentenciados en capítulo 57 de ‘Yo me llamo’

La noche, llena de polémicas y desencuentros, llegó a su clímax con la aparición de Búfalo, quien fue el encargado de transmitir la decisión del jurado. De esta manera, se conoció que Paquita, la del barrio, Óscar de León y Martín Elías quedaron en la cuerda floja.

En este sentido, el próximo episodio será de eliminación, donde también tendrán que presentarse Joan Manuel Serrat, Carín León y Gilberto Santa Rosa, quienes tendrán que demostrar de qué están hechos para continuar en el programa de Caracol Televisión.

