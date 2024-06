A poco de que se defina quién es el ganador de ‘La casa de los famosos’ en la primera temporada, quedó en evidencia la razón por la que Isabella Santiago no estuvo en la gala previa a la gran final.

La actriz fue sorprendida antes de un viaje en el aeropuerto El Dorado, donde indicó que su salida de Colombia llevó a la ausencia en el reencuentro con el resto de participantes en la reciente emisión en la que se conoció el último eliminado, ‘Alfredo Redes’.

“Justamente me estoy radicando por una temporada en México, me fui hace como dos semanas, y me toca volver porque la semana que viene arrancan cosas, pero por confidencialidad no puedo contar mucho. Es un proyecto muy chévere que si se da, fantástico”, contó en ‘Lo sé todo’, en entrevista del lunes 17 de junio.