Para nadie es un secreto que en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ hay mucha presión y adrenalina corriendo por el cuerpo debido a la competencia. A pesar de que esta temporada se ha destacado por la presencia de muchos competidores buenos, nadie se salva de cometer errores.

Caterine Ibargüen ha llegado hasta este nivel de la competencia gracias a su creatividad y su disciplina al aprender nuevas técnicas. Sin embargo, en el reto del 4 de septiembre, la deportista olímpica no logró terminar una preparación de arroz de coco, por lo que pasó al atril con los sabores incompletos.

Ante la frustración de no poder pasar con un plato excelente, Ibargüen se atacó a llorar y Claudia Bahamón tuvo que abrazarla, pues la mujer es muy perfeccionista con su trabajo, por lo que le cuesta no poder terminar los platos. El momento fue tan conmovedor que hasta Juan Pablo Llano dijo: “Me pega verla llorar”.

No fue la única, Carolina Cuervo pasó por el mismo sentimiento. La noche era importante para todos, teniendo en cuenta que solo uno podía salvarse de ir al reto de eliminación.

A cuervo no le quedó el plato como deseaba, lo que le causó un sentimiento de tristeza al no ver el resultado que había planeado en su cabeza. Los jurados la entendieron, pero no pudieron ayudarla más allá de explicarle qué era lo que le había salido mal.

Finalmente, fue Paola Rey quien se llevó el primer puesto de la noche y subió al balcón salvándose del reto más temido por todos.

Quienes tienen delantal negro en ‘Mastechef Celebrity Colombia’

Ahora la próxima salida está entre Cuervo, ‘Jacko’, Martina, ‘La Peligrosa’ e Ibargüen, pues uno de ellos tendrá que despedirse de la temporada del concurso de cocina.