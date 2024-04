En el más reciente episodio de ‘La casa de los famosos’ una noticia dejó con la boca abierta a los participantes. Se trata de la expulsión de la actriz ‘Nanis’ Ochoa, quien había ingresado hace tan solo 24 horas.

La también presentadora se saltó las reglas del ‘reality’ de RCN, ya que reveló información del exterior, haciendo que ‘El jefe’ tomara una decisión radical para castigarla por hablar de más con sus compañeros.

La tuvo que salir inmediatamente de la competencia por 400 millones de pesos y no pudo dormir ni una segunda noche en el set de ‘La casa de los famosos’, dándoles así la oportunidad a dos nuevos participantes de ingresar al programa.

Entre la oleada de reacciones por la expulsión llamaron la atención las declaraciones de Nataly Umaña, exparticipante del ‘reality’ y quien estuvo bajo el ojo del huracán por su relación con Miguel Melfi, la cual provocó el final de su matrimonio con Alejandro Estrada.

La actriz se pronunció en su cuenta de Instagram sobre lo ocurrido y le expresó su solidaridad a ‘Nanis’, pues aunque sabe que habló de ella y su estruendoso paso por la casa, sabe lo que es enfrentar las críticas.

“Me da muchísima tristeza por esta participante que yo creo que llegaba con ganas y sueños de estar en la final. No duró ni 24 horas. Creo que lo que habló fue un poco sobre lo que pasó conmigo allá adentro conmigo y no sé qué cuántas cosas”, inició diciendo.

Nataly pidió que la recién expulsada no sea juzgada al salir del programa, ya que considera que equivocarse es de humanos y que no es una persona mala por haberse saltado las reglas de la competencia.

“Quiero manifestarle mi solidaridad. Ahora no la juzguen. No la recriminen. Errar es de humanos. No fue prudente. No cumplió con lo que sabía que no podía hacer, pero eso no la hace mala. Son experiencias de las que uno aprende”, afirmó Nataly en sus historias de Instagram.