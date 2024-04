‘Nanis‘ Ochoa expresentadora de ‘Lo sé todo’ ahora tiene la misión de convencer a los colombianos para ingresar a ‘La casa de los famosos’ en esta nueva etapa del juego del ‘reality’.

¿Quién era la pareja de Nanis Ochoa?

La modelo paisa, quien fue Chica Águila 2011, sostuvo una relación con el cantante Juan Pablo Navarrete, fruto de su relación nació su hija, Francesca Navarrete. La modelo estuvo a punto de morir en el momento del parto de su hija menor.

En entrevista con Pulzo.com, la empresaria contó que su separación con Navarrete se dio de mutuo acuerdo. “Me separé de él porque no nos entendíamos, chocábamos mucho y la verdad, no éramos compatibles”.

Por su parte, Navarrete, cantante de música popular, contestó la pregunta de uno de sus seguidores, quienes le preguntaron sobre la participación de Ochoa en el ‘reality’ y quién cuidará a la hija de ambos en estos días.

“Les quiero contar que Francesca está conmigo porque cuando no está con su mamá, ella está con su papá. Yo disfruto mucho mi rol de padre, me encanta”, indicó Navarrete.

Ante la pregunta por la posible entrada de ‘Nanis’ Ochoa al ‘reality’, de RCN, Navarrete contó:

“Les tengo que decir que pienso que es una berraca, la apoyo 100% como siempre la he apoyado en todos sus proyectos. ‘Nanis’ es la mamá de mi hija, de la mitad de mi vida, por ende si ella está bien, mi hija está bien. Deseo que le vaya muy bien y que se gane ese concurso, yo ya le di mi voto”.

¿Cuántos años tiene la hija mayor de ‘Nanis’ Ochoa?

La aspirante a entrar al ‘reality’ de RCN tiene dos hijas. La mayor se llama María Antonia Fernández Ochoa y tiene 15 años y la menor es Francesca Navarrete Ochoa que tiene tres años.

