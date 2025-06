En medio de las pullas de la emisora Mix Bogotá contra Melissa Gate, otra figura de ‘La casa de los famosos’ salió al paso para responderles de frente en una de sus emisiones a los duros cuestionamientos.

¿Qué dijo Karen Sevillano por desplante de Melissa Gate con emisora?

Karen Sevillano defendió a Melissa Gate en Mix Bogotá, cuando los locutores de esa emisora expusieron sus críticas hacia la participante que quedó en el segundo lugar, detrás del ganador del ‘reality’, Andrés Altafulla.

“Yo tampoco iría a donde hablan mal de mí”, dijo la presentadora del ‘After’ sobre la negativa de la antioqueña para acudir a cualquier entrevista, además de que explicó que es normal que a la denominada ‘Reina de la casa’ sienta esa molestia, algo que calificó como “humano”.

De hecho, Sevillano señaló con dureza la manera en la que “despotricaron” de Gate, al reconocer que es tolerable que se haga una postura respetuosa sobre lo que se está o no de acuerdo con un concursante, pero no consideró sano ponerles “etiquetas” cuando no saben cómo son las realidades dentro del formato.

La vallecaucana expresó su rechazo al hecho de que se asuman esas posiciones porque les recordó a los periodistas de Mix que su voz “tiene peso”, a lo que Víctor Pino replicó con sarcasmo si es que acaso debían “apagar el televisor”. Allí, llegó una respuesta con la que lo dejó mal parqueado.

“No, yo no estoy hablando de eso y tú ya estás lo suficientemente grande para entender a lo que me estoy refiriendo. No se trata de que nadie tenga una opinión y ya expliqué en este medio a qué me refiero acerca de que las personas puedan dar su opinión”, aseguró.

Incluso, recordó que ella fue blanco de una situación similar por “gente que no le toca estar despotricando”, por lo que remarcó: “Si usted quiere despotricar, despotrique, pero después no ande ofendidito con lo que andan diciendo por Internet”.

A pesar de que los periodistas de Mix Bogotá trataron de argumentar su comportamiento, Sevillano cuestionó que no fueran capaces de asumir las consecuencias de esos comentarios.

Incluso, cuando Pino de nuevo aseguró que lo que ellos decían en la emisora, en la que también está como locutor Chris Pasquel, lo que “muchos pensaban” sobre Melissa Gate, la presentadora del ‘After’ volvió a soltarle una respuesta punzante: “No, pues gracias por el vocero, el vocero del pueblo”.

Finalmente, sin lograr convencer a la invitada de su postura, los anfitriones prefirieron cambiar de temas, luego de las pullas con las que Sevillano dejó clara su defensa a Gate contra esas actitudes.

¿Por qué Melissa Gate tuvo problemas con periodistas?

Melissa Gate abandonó una entrevista por preguntas sobre Altafulla, lo que ella consideró como una “falta de respeto” a su presencia en una emisora de Canal RCN por no darle protagonismo en ese momento.

Cabe recordar que la antioqueña demostró su molestia con el barranquillero por el comportamiento que tuvo durante ‘La casa de los famosos’, en la que el cantante finalmente resultó ganador.

La tensión que se vivió en la segunda temporada del programa de convivencia entre celebridades de Canal RCN aumentó en el remate de la competencia, con múltiples ataques y amenazas afuera del formato.

Por ello, Gate reconoció estar “mamada” al ser consultada sobre Altafulla, al que señaló dentro del ‘reality’ por acoso, tema que también llevó a que provocara reacciones a nivel general.

Lo cierto es que, a pesar de que ya terminó el concurso y cada uno tiene sus premios, todavía siguen las controversias que surgieron debido a las reacciones de algunos medios de comunicación.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate, cuyo nombre real es Melissa Puerta Giraldo, nació el 4 de febrero de 1991 en Medellín. Es una ‘influencer’, empresaria y creadora de contenido conocida por su personalidad extrovertida y sin filtros. Antes de saltar a la fama en la televisión, Melissa manejaba una barbería en su ciudad natal y participó en programas como ‘El poder del amor’ y ‘La casa de los famosos’ de Colombia.

En ‘La casa de los famosos’, Melissa se destacó por su actitud directa y sus enfrentamientos con otros participantes, especialmente con Yina Calderón. Su relación con Yina fue marcada por tensiones y confrontaciones, tanto dentro como fuera del programa. Estas disputas incluyeron comentarios sobre procedimientos estéticos y acusaciones mutuas, lo que llevó a sanciones por parte de la producción del ‘reality’.

A pesar de las controversias, Melissa logró posicionarse como una figura mediática en Colombia, acumulando seguidores en sus redes sociales y participando en eventos públicos. Su participación en el ‘reality’ le permitió ampliar su visibilidad y consolidar su presencia en el entretenimiento colombiano.

