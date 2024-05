La expulsión de Isabella Santiago descontroló las emociones en ‘La casa de los famosos’. La actriz venezolana salió del programa por infringir varias normas durante la fiesta con temática de Río de Janeiro. Su salida impactó a varios participantes, entre ellos, Karen Sevillano.

(Lea también: Destapan por qué expulsaron a Isabella Santiago: mechoneó a Karen y se pasó con Melfi)

Isabella se pasó de copas y tuvo comportamientos reprochables que van en contra de las reglas. Sin embargo, no fue la única que se salió de sus cabales. Camilo Pulgarín, Miguel Melfi y Karen también se vieron involucrados en bochornosas escenas y fueron enviados a la placa de nominados sin la posibilidad de participar en la prueba de salvación.

Karen, por ejemplo, golpeó a Melfi porque le quitó una almohada que tiene puesta una chaqueta de su novio Neider García. Por esa razón, los televidentes han expresado en las redes sociales que debió ser expulsada.

Al ver que la descontrolada noche concluyó con la expulsión de Isabella, Karen rompió en llanto y cuando las presentadoras les otorgaron a los nominados el espacio para pedir votos a su favor, ella se sinceró y pidió disculpas por lo sucedido.

“Tengo rabia, me siento como que no sé, no sé cómo le hablo a la gente, no me quiero convertir en una persona tóxica, no más para que la gente entienda hasta dónde debe llegar. Me siento frustrada. Me siento maniatada. A mí no me gusta enojarme con la gente ni dejarle de hablar a la gente”, afirmó.

Karen reconoció que su reacción ante ciertas situaciones no refleja los valores inculcados en su hogar y contó que se ha esforzado, buscando apoyo en terapia y reflexionando sobre los límites emocionales.

“A mí en mi casa no me han enseñado esto. Yo sé que soy una persona que reacciono muy feo a muchas cosas, por eso he trabajado internamente muchísimo, siempre voy al psicólogo hablo de los límites. Esta vez no pude. Lo siento mami, papi y a mi novio que me está viendo allá”,

Con lágrimas y con cara de vergüenza, Karen Sevillano se sintió muy mal por la situación que pasó en la fiesta de este viernes, en la que Isabella Santiago resultó Expulsada de la competencia por "Acoso" a su compañero Melfi. 👀 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/VvNLkf6CFB — Rafael Arias (@Rafarias97) May 5, 2024

En la noche de la fiesta, Melfi estaba borracho se tiró al piso y abrazó dicha almohada. Karen se enfureció, pues además quería dormir y el alboroto de sus compañeros no la dejaba, y terminó agrediendo al panameño para que soltara dicho objeto.

“Melfi, no me quiero enojar ni hoy ni mañana. Pásame ya eso, sabes que no me gusta que me cojas a mi novio, perro. Pásame ya, Melfi soltá, te voy a meter un puño muy fuerte. Pásame a mi novio, dámelo que me da rabia”, decía Karen, mientras le daba palmadas y puños a su compañero.