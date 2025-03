Jery Sandoval estuvo en ‘La casa de los famosos’ por solo una semana, convirtiéndose en una de las participantes con la estadía más corta en el reality. Su salida se dio tras una fuerte pelea con algunos concursantes, lo que la llevó a tomar la decisión de abandonar la competencia.

(Vea también: Agarrón en ‘La casa de los famosos’ entre ‘Yaya’ y Jery Sandoval; tuvieron que separarlas)

Todo indica que la actriz viajó a Estados Unidos junto a su novio, donde actualmente está radicada, y lugar donde ha mandado algunos mensajes sobre las situaciones que se viven en ‘La casa de los famosos’.

Uno de los momentos más preocupantes en el reality es la tensa relación entre Norma Nivia y ‘Peluche’, que no atraviesa su mejor momento. Ambos han tenido fuertes enfrentamientos y se han dirigido palabras subidas de tono, convirtiéndose en el centro de la atención y el debate entre los seguidores del programa.

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’, quien solo estuvo 7 días en el programa, ha dado su opinión sobre la relación entre Norma y ‘Peluche´, en el que dejó mal parada a la actriz tolimense.

En su cuenta de Instagram escribió: “Peluche es de lo más caballero, una gran persona y muy buena gente con todos. Pero aguantar a Norma es complicado. Me cae bien, pero es muy acartonada y no sabe expresarse bien. Además, no me gusta cómo trata a Peluche; se la pasa diciendo que no está a su altura, que es bajito, que no es su prototipo. Norma lo ha menospreciado, y ahí sí nadie dice nada”