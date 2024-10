Javier Hernández Bonnet, que lloró en vivo por la muerte de Pedro Sarmiento, también abrió su corazón sobre uno de los puntos por los que se ha viralizado un apodo contra él en redes sociales.

¿Cómo nació apodo de ‘Refisal’ contra Javier Hernández Bonnet?

Javier Hernández Bonnet habló de nuevo sobre cómo nació el apodo de ‘Refisal’ aunque, en este nuevo relato, sorprendió con detalles que dejaron en evidencia una mano oscura en el tema del que habló en su nuevo libro ‘Lo jugué, lo soñé, lo gané’.

“Arranca en el 2010 cuando yo aspiro a irme al Senado. Primero tuve cercanías con una persona que me dijo venga yo le ayudo y me lleva por la [calle] 85 a un segundo piso y yo veo en ese segundo piso que, contra las paredes, está una mesa principal y contra las paredes un montón de muchachos frente al computador”, contó en entrevista con Noticias Caracol.

El periodista, que indicó que no estuvo de acuerdo con esa situación, puso sobre la mesa la manera en que esa enemistad abrió el camino para el remoquete. Así, el apodo de ‘Refisal’ contra Javier Hernández Bonnet nació por un tema lejos del deporte.

“Lo primero que me proponen es: ‘¿A quién le vamos a dar palo para que usted llegue? ¿Quién es su enemigo?’. Entonces, ahí es cuando yo digo que eso no es lo mío, yo no. No asumo ningún enemigo natural como para decir estoy disputando con alguien la curul. Allí, empezamos a tener diferencias [con esa persona], después por otras circunstancias las seguimos manteniendo y ya es cuando se viene esa oleada, que tiene su punto culminante, cuando ya me doy cuenta, en Brasil 2014”, relató.

Al referirse a una persona que maneja una de las denominadas bodegas pagas de redes sociales para viralizar temas como el de su apodo de ‘Refisal’, el comentarista de Gol Caracol remarcó lo delicado de esa estrategia para dañar su buen nombre.

“Al principio, me sorprendió. Pero yo siempre he tenido como filosofía que si uno vive de analizar y juzgar a los demás pues tiene que aguantarse de alguna manera el que lo juzguen, así sea de de esa de esa forma, que esa es una forma perversa de juzgarme. Es un extremo para tratar de acabar un producto porque yo sigo pensando que yo soy un producto, que hago parte del producto más grande que tiene la televisión colombiana que es el Gol Caracol”, sentenció.

Cabe remarcar que Hernández Bonnet también habló sobre Pedro Sarmiento en el marco del lanzamiento de la mencionada publicación, en la que se abrió sobre un capítulo muy llamativo de su vida fuera del periodismo.

¿Cuándo se lanzó Javier Hernández Bonnet al Senado?

Javier Hernández Bonnet se lanzó al Senado en 2010 por el partido Conservador, aunque no obtuvo la suficiente cantidad de votos para alcanzar una curul en el Congreso.

Es importante recordar que este tipo de situaciones son relativamente comunes entre las celebridades colombianas, como le sucedió a Caterine Ibargüen cuando no llegó al Senado en 2022.

Lo cierto es que el reconocimiento público del comunicador caldense lo ha hecho una de las figuras más respetables, muy a pesar de un apodo que pesa después de esa enemistad que Hernández Bonnet contó en su nuevo libro ‘Lo jugué, lo soñé, lo gané’.

¿Quién es Javier Hernández Bonnet?

Javier Hernández Bonnet es un reconocido periodista y comentarista deportivo colombiano. Su voz es una de las más autorizadas en el mundo del deporte en Colombia y su trayectoria lo ha convertido en un referente en el periodismo deportivo de nuestro país.

Actualmente, Hernández Bonnet ocupa uno de los cargos más importantes en el periodismo deportivo colombiano al ser el director de deportes del Canal Caracol. Esto significa que tiene un papel fundamental en la cobertura de los eventos deportivos más importantes del país y del mundo.

Además de su trabajo en televisión, Hernández Bonnet también dirige el programa deportivo más escuchado de Colombia, el Blog Deportivo en Blu Radio. En este programa, analiza y comenta las noticias más relevantes del mundo deportivo.

Su voz es inconfundible en las transmisiones de los partidos de fútbol, especialmente los de la Selección Colombia con Gol Caracol. Sus comentarios y análisis son seguidos por millones de colombianos.