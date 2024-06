En redes sociales viene haciéndose tendencia el momento no televisado del ‘Desafío’, con la experiencia del equipo Beta y la elección de su reina. El resultado del concurso dejó decepcionados a varios.

Como todo concurso de belleza, las mujeres que quedan en el equipo Beta fueron evaluadas por los hombres del mismo. Darlyn, Glock, Karoline y Valentina se enfrentaron gracias a una dinámica creada por el programa ‘La red’.

En redes sociales quedó el video en el que registran el concurso en el que todas desfilaron y posteriormente contestaron, cada una, una pregunta. Las cuatro hicieron un recorrido tipo pasarela, luego quedaron juntas y posteriormente les hicieron una pregunta.

Escogieron a ‘la reina’ del equipo Beta

La ganadora fue Darlyn y como virreina quedó Valentina. Karoline quedó como primera princesa y como segunda quedó Glock. Sin embargo, en redes sociales reaccionaron a la grabación del concurso, que fue publicado en la cuenta de Instagram de ‘La red’.

“Con esa respuesta no merecía corona”, “no como va ganar con esa respuesta que dio” y “la respuesta de Glock fue la más top, la realidad. La de Valentina estuvo rara, aunque muy humana, muy linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

Y es que dentro de las respuestas muchos señalaron que la de la ganadora Darlyn fue la peor. “¿Cuál fue el último libro que leíste y qué enseñanza te dejó?”, le dijeron. “No leo libros. No me gustan. La sinceridad ante todo“, fue su respuesta, y esto fue lo que no agradó a muchos.

Mientras, otras respuestas tuvieron más agrado, como la de Glock, que argumentó qué es más importante entre una cara bonita o un cuerpo bien trabajado.

“Diría que el cuerpo, en realidad, porque el cuerpo es el reflejo de los hábitos, de disciplina y de constancia y eso nace desde adentro. Entonces pienso que el cuerpo refleja lo que somos”, dijo la concursante.