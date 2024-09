Dominica no pensó tener una buena noche en el reto del 12 de septiembre, pues la participante suele ser muy subestimada y hasta ella misma cree que no es buena para la cocina.

Anteriormente, cuando tenía a Alejandro Estrada dentro de la cocina, se confiaba porque él probaba sus platos y le daba el aval para ella presentarse tranquilamente ante los jurados.

Sin embargo, luego de la salida del actor, parece que no ha podido lograr concentrarse ni encontrar la confianza necesaria para poder llegar al atril y presentar su plato por todo lo alto.

¿Por qué regañaron a Dominica en ‘Masterchef Celebrity’?

Debía presentar una hamburguesa y lo hizo muy bien. La presentadora pasó al frente y conquistó a los jurados con una salsa especial que derramó en la carne, pero su cara reflejaba su buen trabajo, si no una preocupación extrema.

Sus compañeros se dieron cuenta y hasta dijeron que Dominica no se creía el cuento de que sabía cocinar, sino que había estado dependiendo mucho de Estrada:

“Ella misma no confía y si nadie se lo aprueba, ella no es capaz de aprobarse sola. Ella necesita esa atención, por eso ‘Alejo’ se volvió tan importante para ella. Era como su polo a tierra. Él era el que le decía: ‘Sí, esto bien’ y ahora por eso ella necesita esa aprobación“.

Por eso mismo, hasta Jorge Rausch la regañó y le dijo que su actitud de miedo no era la correcta para pasar al frente, pues era muy gracioso cómo ella no creía en sí misma cuando cocinaba tan bien.

“Contigo pasa algo muy raro. Por lo general, la gente cree que cocina muy bien, pero no cocina nada. Pero tú cocinas bastante, pero no te la crees“, afirmó Nicolás de Zubiría.