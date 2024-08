Además de la visibilidad que el ‘Desafío’ les da a los competidores, no tiene valor, pues generalmente salen con muchos fanáticos y las puertas se les abren en muchos aspectos de la vida.

Sin embargo, la idea de ir a un ‘reality’ de estos es tratar de llegar con unos buenos millones en el bolsillo, lastimosamente no siempre es así. A pesar de que dentro del concurso se mueve mucho dinero, lo que se quedan los jugadores que no ganan o no llegan a la etapa final es muy poco.

Dickson fue una de las competidoras más fuertes de la temporada 2024. Sin embargo, Natalia, una de las más subestimadas por el público y sus mismos contrincantes, terminó sacándola del juego.

Pulzo tuvo la oportunidad de hablar con ella y no dudó en contar que estaba un poco estresada por el tema del dinero y del trabajo:

“No me recuerden porque ya no tengo un solo peso. Me gané 1’800.000 y salí directo a pagar seguridad social, a rehidratarme el cabello, a recargarme el alma, todo. No tengo plata“, afirmó la exdesafiante.

Pero el hambre no da espera, así que ahora mismo está buscando trabajo y pagos por publicidad:

“Me voy a radicar en Colombia, estoy a toda hora disponible para marcas, patrocinadores, el Canal Caracol, para el ‘Desafío’. Estoy buscando trabajo. Me vine de Brasil con una mano adelántate y otra atrás y nada, solo tengo las ganas de vivir y esta sonrisa”.