Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

En medio de los episodios del ‘Desafío’, de Caracol Televisión, en los que la novedad se han representado por la aparición de dos legendarias figuras de nuestro balompié como Carlos ‘el Pibe’ Valderrama y Faustino Asprilla, se vienen dando algunas revelaciones relevantes por parte de tamaños personajes, que además de sus gestas inolvidables en las canchas, también cuentan con un estilo único de contar los momentos curiosos que quedaron de sus participaciones con la Selección Colombia o en otros momentos de sus exitosas carreras.

(Vea también: “Me quedó grande”: ‘Tino’ Asprilla habló del fracaso de Colombia en el Mundial de 1994)

Este viernes, el que tomó la palabra fue el samario, que siempre se ha caracterizado por su particular melena, que dejó recordación en nuestro país y en el mundo entero.

Lee También

Precisamente por su particular cabellera, Valderrama tuvo algún comentario que le hizo un entrenador importante del fútbol de Colombia como lo fue Gabriel Ochoa Uribe, quien dirigió a Millonarios, América de Cali y también el seleccionado de nuestro país.

“Fuimos con Colombia al repechaje contra Paraguay, el técnico era el profesor Gabriel Ochoa Uribe. Ese man es templado y me llamo para decirme: ‘Carlos, yo necesito hablar con usted, lo felicito’. Yo le dije: ‘profe, gracias por llamarme’. Después, él me dice que ‘usted juega muy bien y juega chévere, por eso lo convoque, pero quiero que se corte el pelo”, relató dejando escapar una leve sonrisa el samario, mientras que los finalistas del ‘Dersafío’ lo miraban, combinando admiración y atención.

Las palabras del ‘Pibe’ siguieron y agregó que el ‘médico’ Ochoa Uribe al ver su reacción, solamente atinó a decir que “no hombre, Carlos; tranquilo. No más le hice esa observación para que se vea mejor”.

(Lea también: Luis Díaz respiró con mala noticia que le llegó a Liverpool; casi complican al guajiro)

El eterno número ’10’ del seleccionado colombiano dejó en claro que dicha situación solamente le pasó con el entrenador paisa, que se caracterizó por su disciplina férrea, con sus planteamientos en lo táctico y sus códigos de disciplina.

“Nunca me lo corté (el pelo) y después de eso, nadie más me dijo eso al respecto. Es que eso (su look) lo decidí yo”, remató el ‘Pibe’ Valderrama.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.