Diana Ángel tuvo un pequeño romance con ‘Culotauro’ en ‘La casa de los famosos’. Los dos mantuvieron una conexión especial dentro del ‘reality’, pero nunca pasó más allá de eso, incluso algunos espectadores comentaron que el creador de contenido fue indiferente con ella y le hizo daño.

Ángel se quedó pensando en él y en la linda amistad que hicieron dentro del programa cuando él se fue, pero cuando ella salió se dio cuenta de que ‘Culotauro’ no había sido del todo honesto con ella, pues jamás le comentó que estaba atravesado por un duelo amoroso.

Cuando la actriz se percató de que ella era la única que se estaba enamorando, se sintió profundamente dolida y a pesar de que se vieron afuera de la casa, no lograron solucionar el malentendido y ella decidió hacerle una canción.

“Yo te perdono, ya no tengo nada para decirte, aunque de la falda de tu ex tú te escondiste, me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Nunca hablaste de ella, nunca tuviste los huevos“, dice un pedazo de la canción.

A pesar de que la cantante no mencionó nombre alguno, varios seguidores aseguran que más claro no puede ser, pues siempre le sacó en cara, al comediante, que nunca hablara de su mal de amor.

Algunos fanáticos la apoyaron, pero otros la criticaron por haberle dado tanta relevancia a un romance de un ‘reality’:

“Eres una compositora increíble. Muchos éxitos para ti, te mereces lo mejor del mundo”, “qué señora tan cansona”, “la verdadera morronga”.