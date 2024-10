El emocionante 鈥榬eality鈥 musical 鈥La descarga鈥 2024 contin煤a cautivando a los espectadores con su quinta entrega, donde nuevas voces intentar谩n impresionar a los exigentes jurados.

En este cap铆tulo transmitido por Caracol Televisi贸n, los concursantes se enfrentan al reto de conquistar con su talento y estilo 煤nico a figuras ic贸nicas de la m煤sica que integran el panel de jueces.

Eddie聽 Vanegas se present贸 con la canci贸n 鈥楧eja que salga la luna鈥 de Pedro Infante

鈥淐uando a m铆 no me encantan los falsetes, no sent铆 esa pasi贸n co la canci贸n鈥, cont贸 Marbelle. La cantante no lo dej贸 pasar.

