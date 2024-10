El participante sorprendió a los jurados por la manera en la que interpretó su canción. Televidentes aseguraban que, por su ropa, cantaría algo tropical, pero descrestó con un tono alto a los que pocos pueden llegar.

No solamente sorprendió su talento para el canto, sino también su historia de vida, pues Levitto es un venezolano que llegó a Colombia hace más de siete años tratando de encontrar un mejor futuro.

Tal como a muchos de sus colegas, al inicio no le tocó nada sencillo, pues llegar a un país nuevo, sin tener un base económica sólida, no es sencillo. Eso no fue impedimento para que él siguiera en búsqueda de sus sueños. Se subió a Transmilenio y empezó a cantar para conseguir algo de dinero.

En una de esas oportunidades, una mujer se le acercó y le pidió que cantara la canción ‘Ave María’ en ópera, así que se dio a la tarea de buscar la manera de aprender. No tenía mucho dinero para poder pagar un profesor personalizado, así que buscó por Internet cómo aprender a respirar, subir y mantener la voz.

Ahora, la mujer, Gloria Bermúdez, que dio paso para que él pudiera descubrir una nueva manera de interpretar las canciones, apareció en una entrevista de Noticias Caracol contando cómo fue el momento en el que vio al joven adicionando:

“Yo cuando lo vi anoche casi me desmayo de la emoción. Yo casi no lo escuchaba porque, la verdad, yo gritaba de la emoción. Había perdido el contacto con él porque, imagínese, fue hace siete años”, afirmó la mujer.

La historia de la mujer que descubrió a Danny Levitto, de ‘La descarga’

“Yo iba en Transmilenio y me gustó muchísimo porque estaba cantando ‘La malagueña’, entonces yo le pedí que cantara ‘Ave María’ y él empezó a enviarme unos audios, pero era una versión de balada y yo le dije: ‘Yo quiero esa ‘Ave María’ lírica’ y él me dijo que nunca había cantado eso y yo le respondí que sabía que él podía hacerlo”, afirmó Gloria Bermúdez.