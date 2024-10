‘La descarga’ inició con su formato original, dándoles todo el protagonismo al talento y la música. Por eso mismo, el escenario del programa está adecuado con toda la tecnología para ello.

(Vea también: 🔴 ‘La descarga’ 2024 EN VIVO capítulo 3: Marbelle, Gusi, Cruz y Maía se ponen exigentes)

Ilusión óptica en ‘La descarga’ que ningún televidente miró

Sin embargo, lo que muchos ignoraban es que hay una ilusión óptica que hace que el escenario y el estudio, en general, se vea diferente. Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de Caracol Televisión, fue el mismo que contó en una entrevista para Carlos Ochoa un detalle que les había llamado la atención a productores de televisión de otro país:

“Acompaño el proceso de la escenografía siempre porque me apasiona. Recibimos un piropo. El programa lo compraron en España y Portugal y tuvimos una reunión con esa gente y una señora nos dijo: “Es muy bonito, es muy ambicioso, no podríamos tener la pantalla 360 grados, una pantalla que le dé toda la vuelta al set”. Logramos generar una ilusión que parece como si fuera una gran pantalla y no lo es. Son unas tabletas que están amarradas a un nailon y en el techo hay unos ventiladores y ellos se mueven y las tabletas se mueven y se mimetizan como otras pantallas”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Ochoa y sus Novelas (@carlosochoatv)

(Vea también: Así es el negocio de Jessica Cediel, de ‘La descarga’, afuera de Caracol: evita cirugías)

Y por los comentarios leídos en redes sociales, parece que muchos están contentos con el formato y sobre todo destacaron el profesionalismo con el que trabaja Sampedro, sobre todo porque logra posicionarse en los primeros lugares del ‘rating’ con cada nuevo programa.