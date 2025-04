Este lunes 28 de abril, un día después de que Lady Tabares se convirtiera la más reciente eliminada del ‘reality’ del Canal RCN, se presentó un nuevo conflicto entre dos de las integrantes del equipo fuego: Yina Calderón y Karina García.

(Vea también: ‘La casa de los famosos’ acabaría antes de lo esperado por inesperada decisión; dan fecha)

Lo insólito de la situación fue que todo se desató por los cajones que dejó desocupados Tabares, ya que Karina los ocupó con algunas de sus pertenencias.

—Yo siento que deberíamos cogerlos mañana, ¿no? Hoy se fue Lady, o sea, estamos como en modo velorio. ¿Cómo los vas a coger de una vez?— preguntó molesta Calderón.

—Amiga, no me la montes por esa bobada— respondió sorprendida García.

—No te la estoy montando, Karina, pero no esperas que se vaya Lady y ya le estás cogiendo los cajones. ¿Eso es lo que te duele Lady? ¿No crees que si tú te vas lo último que pienso es en cogerte los cajones?— reprochó nuevamente Calderón.

Acá, el momento en cuestión:

Al escuchar esto, Karina no quiso entrar en discusión, pero Yina Calderón continuó con sus reclamos.

“Lo que pasa es que no te importaba Lady, esa es la realidad. No te importaba Lady. Porque si a mí me importa una persona, no pienso en cogerle los cajones y ese tipo de cosas. No seas así que Lady contigo fue muy bien, Karina”, agregó en tono airado.