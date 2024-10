Luego de las inesperadas despedidas que protagonizaron varios periodistas del Canal 1, como por ejemplo lo ocurrió en el programa ‘Lo sé todo’ con el ‘Gordo’ Ariel, los televidentes quedaron perdidos y sin saber qué había ocurrido.

(Vea también: Se acaba ‘Pregunta Yamid’, icónico programa de Canal 1; ya hay una fecha definida)

Sin embargo, este martes primero de octubre se conoció que el canal hizo una alianza con el Grupo Prisa —conglomerado de medios español que es dueño de Caracol Radio, La W Radio, Tropicana, entre otras emisoras en Colombia—. En ese sentido, Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, confirmó que varios productos digitales del Grupo Prisa comenzarán a emitirse en Canal 1.

De hecho, desde las 6:00 de la mañana de este martes, los televidentes pudieron darse cuenta de que el programa ‘6 AM’, de Caracol Radio, ya estaba siendo emitido por la señal en vivo del canal.

De acuerdo con lo confirmado por Julio Sánchez Cristo en el programa matutino de La W Radio, el primer espacio que aparecerá en el Canal 1 será ‘6 AM’, espacio informativo de Caracol Radio dirigido por el periodista Gustavo Gómez. Este irá desde las 6:00 hasta las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, se transmitirá una de las grandes sorpresas de la parrilla: el espacio ‘Impresentables’, programa de entretenimiento, humor y noticias de la emisora LOS40 Colombia. Este irá de 9:00 a 11:00 de la mañana y contará con la participación de Roberto Cardona, Valentina Taguado y ‘Pipe’ Flórez.

A las 11:00 de la mañana aparecerá el programa ‘Entre valientes’, de la periodista Adriana Bustos, espacio de entrevistas con personalidades reconocidas en Colombia.

Luego, a las 12:00 p. m., se dará inicio al programa ‘W sin carrera’, espacio informativo conducido por el periodista Juan Diego Alvira y que tiene una duración de una hora.

A la 1:00 p. m. entrará en pantalla ‘El pulso del fútbol’, programa deportivo de Caracol Radio que hacen César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid, cuya duración también es de una hora.

Después llegarán dos programas quizá desconocidos: ‘Tardes 1’, de 2:00 a 4:00 p. m. y ‘Tendencia total’, de 4:00 a 6:00 p. m., que al parecer tocarán temas de entretenimiento y tendencias en redes sociales.

A las 6:00 p. m. se transmitirá el espacio ‘La luciérnaga’, de Caracol Radio, uno de los programas radiales más tradicionales de Colombia. Este también tendrá una duración de una hora.

Una vez terminada ‘La luciérnaga’, llegará ‘Mujeres W’ a las 7:00 p. m., espacio conducido por la periodista Rosario Gómez que tendrá una hora de duración.

A las 8:00 p. m. comenzará un nuevo espacio deportivo de debate llamado ‘La polémica’, en el que participarán César Augusto Londoño, Diego Rueda, Stiven Arce, Juan Felipe Cadavid y Lizet Durán (conocida como ‘Liche’ Durán).

Desde las 9:00 p. m. se emitirá CM&, noticiero del Canal 1 que muchos pensaron que se terminaría. Este también tendrá una duración de una hora y le dará paso a la repetición de ‘Impresentables’, que irá de 10:00 a 11:00 p. m.

Canal 1 desde Hoy:

6 am. 6 AM Hoy por Hoy

9 a.m. Impresentables TV

11 a.m. Entre valientes

12 MD El Pulso del Futbol

1 p.m. W Sin Carreta

2 p.m. Tardes 1

4 p.m. Tendencia total

6 p.m. La Luciérnaga

7 p.m. Mujeres W

8 p.m. La polémica

9 p.m. CM&

10 p.m. Impresentables TV (R) pic.twitter.com/17T0WmndNv

— Audiencias TV Colombia (@AudienciasTVCol) October 1, 2024