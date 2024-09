Desde hace varios meses que se viene rumorando que el programa estrella de entretenimiento de Canal 1 se va a acabar por falta de presupuesto. Sin embargo, la noticia no ha sido ni desmentida ni confirmada.

Ahora, los televidentes y seguidores del programa se sorprenden más con la salida de Omar Vásquez, quien había sido la última adquisición en el grupo de presentadores y periodistas.

Omar Vásquez, presentador de ‘Lo sé todo’ se va del programa

En el programa del 19 de septiembre, Alejandra Serje, el ‘Gordo’ Ariel y Omar Vásquez estaban en el set junto a Aura Cristina Geithner, quien era la invitada del día.

“Yo llevo muchos años haciendo este ‘show’ he visto pasar mucha gente por aquí, en muchos espacios y quiero agradecer el aporte que le has dado al programa, el color y el tinte que le has puesto. El ejemplo que das liderando una causa y poco a poco construyéndote a través de una identidad. Vas a tomar unas vacaciones largas, te vamos a extrañar en tu tiempo de retiro, pero estoy seguro de que en la vida volveremos a encontrarnos en alguna oportunidad. Te esperaremos”, fueron las palabras del ‘Gordo’ Ariel.

Vásquez no pudo hablar en vivo porque tenía sentimientos encontrados por la tristeza, pero sí lo hizo en sus redes sociales:

“Gracias a ‘Lo sé todo’ a Alejandra Serje y a Ariel Osorio. A todo el combo.

A mis compañeros. Aprendiendo mucho. No sé qué vaya a pasar, a ciencia cierta nadie lo sabe. Pero será lo mejor. Los amo”.

Pulzo trató de comunicarse con el presentador para conocer más detalles, pero no recibió respuesta.

