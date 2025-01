Por el escenario de ‘Yo me llamo’ han pasado muchos imitadores, algunos han logrado entrar a la escuela porque los jurados no solo piensan que tienen talento para dar, sino también material para trabajar.

Sin embargo, algunos usuarios en Internet no están de acuerdo con las decisiones de los jurados, sobre todo con algunos personajes en específico. ‘Manuel Turizo’ subió al escenario, y a pesar de todos los comentarios en redes, no logró pasar, sobre todo por los comentarios de Amparo Grisales.

Por eso mismo, algunos piensan que la famosa tiene algo en contra del personaje o del imitador. El participante se presentó por segunda vez, pero resulta que Amparo Grisales lo volvió a criticar.

Ante esto, algunos televidentes se están preguntando si se trata de una enemistad que venía de años anteriores o qué era lo que pasaba, pues no encontraban buenas razones para corregir al imitador.

“Amparo diciendo que el original de Manuel Turizo no tiene razón en apoyar al doble“, “Amparo está ardida porque ‘Manuel Turizo’ recibió mucho apoyo y como a la doña no le gusta que le lleven la contraria, no le gusta tenerlo ahí devuelta”, “la Amparo diciendo que ni el mismo Manuel Turizo tiene la razón ‘wtf'”, fueron algunos comentarios leídos en Twitter.

Sin embargo, ella misma aseguró que simplemente no encontraba un parecido con su personaje original, pues sentía que en algunas oportunidades perdía el tono.

No se trata de algo personal, sino que ella está mucho más exigente esta temporada, pues desea que el programa se destaque por encontrar el doble exacto.

Por ahora, el imitador sigue en competencia y tendrá la posibilidad de tener clase con los profesores de Caracol Televisión para encontrar la perfección en su personaje.

