Uno de los comunicadores más queridos del país es Edward Porras, de Noticias Caracol, quien se hizo famoso por sus tradicionales informes del ‘Ojo de la noche’, donde cuenta historias que ocurren en la vida nocturna de Bogotá.

Porras, quien estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha tenido un largo recorrido por medios de comunicación, a los que ingresó hace aproximadamente 18 años.

Así lo contó este miércoles el propio periodista en el programa ‘Día a día’, de Caracol Televisión, donde dio detalles de los hechos que lo marcaron en su carrera como reportero.

Noticias Caracol: cómo llegó Edward Porras y su primer informe

De acuerdo con el periodista, inició a recorrer la capital del país mientras la mayoría duerme cuando solo era un asistente de investigación en un medio de comunicación.

“La vida me llevó a trasnochar. Inicialmente comenzamos en otros proyectos, pero llegó un momento en el que mi trabajo era de investigador en la noche. Era averiguar temas de adultos y de género durante la noche, visitar bares… y ese programa era para adultos. Yo era el asistente del asistente del asistente de investigación”, dijo Porras en ‘Día a día’.

Pero su particular estilo de presentar los informes empezó a forjarse hace 18 años en CityTv, canal en el que se abrió una vacante para ser el noctámbulo.

Porras explicó que después de CityTv llegó a Canal Capital, donde también cubría los hechos nocturnos que ocurrían en Bogotá, y luego pasó a trabajar en Caracol Televisión, canal en el que ya lleva 11 años.

Dentro de sus historias, el reportero contó una que lo marcó para siempre por la inesperada escena con la que se encontró cuando fue a cubrir una noticia.

“La primera calle que recorrí fue hacia la Autopista Norte. Luego fuimos a Corabastos y después, lastimosamente, fuimos a la calle 19 con carrera quinta porque un hombre había caído [de un edificio] desde un piso alto”, dijo inicialmente el comunicador.

En su relato, Edward Porras aseguró que un ciudadano le sugirió estar más cerca de hecho, por lo que él aceptó sin mayor problema. Sin embargo, fue una decisión que hasta el día de hoy lo acompaña en su memoria.

“En esa sensación de buscar la noticia, un hombre me dijo que fuera a su apartamento porque desde ahí se veía mejor la escena. Yo subí a mirar y me llevé una sensación horrible porque la persona estaba contra el vidrio. Yo retiré la cortina y me encontré con esa imagen. Fue el primer fallecido que veía en la noche y fue muy fuerte, realmente eso fue horrible. Eso me dejó marcado”, contó sobre el primer informe que le dejó una huella profesional.