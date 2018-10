La joven estadounidense asegura que salió con el actor en junio de 2017 y se encontró con él en festival de cine. Allí, la habría obligado a tener relaciones con él estando “severamente intoxicado”, sin especificar si hablaba de drogas o alcohol, señala el medio estadounidense The Blast.

El diario asegura que la acusación forma parte de una orden de restricción que Park solicitó en contra de la exesposa del actor, Alice Kim, a quien denunció de acoso. Según la joven, Kim la persigue por redes sociales y tiene miedo de salir de su casa.

En este momento, Cage visita España para recibir uno de los premios de honor del Festival de Cine Fantástico de Sitges y es la estrella más importante de la presente edición, y desde allí negó las acusaciones:

“Ya he hecho mi declaración sobre este tema; pero no hubo nada de esto, sólo para dejarlo claro”.

Un representante del actor ya había asegurado que tanto Cage como su exesposa Kim rechazan las “absurdas alegaciones” de Park.

El actor salió también al paso de los rumores que apuntaban a que iba a dejar definitivamente la actuación para dedicarse a la dirección.

“Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día”, puntualizó.