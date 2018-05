Aunque ninguno lo confirma, la frecuencia de sus encuentros tiene a la prensa rosa especulando sobre algo más que una amistad.

De acuerdo con UsWeekly, una fuente aseguró que “sí están saliendo y es algo nuevo”, y que además, “los dos están interesados en el otro”. El cantante tiene 25 años y ella, 35.

Y es que después de caminar por la alfombra de la Gala del Met 2017 juntos, Nick y Priyanka han estado más cerca que nunca en los recientes días; estuvieron el viernes en el concierto de ‘La Bella y la Bestia en vivo’ en el Hollywood Bowl; el sábado compartieron tiempo en el juego que los Dodgers disputaron en Los Ángeles; y finalizaron con una salida con amigos en un bote, en donde Chopra posó para la foto recostada sobre Jonas.

Durante el juego de béisbol, “ambos estaban muy contentos y sonrientes, y parecían estar disfrutando de la compañía del otro. No mostraron ningún acercamiento obvio típico de novios, solo hablaban y se reían mucho”, según contó un testigo a E! News.

